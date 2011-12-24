Сокращать госдолг Кабмин начнет с 2013 г. На 31 октября он составил 59,09 млрд. долл.

Правительство c 2013 года планирует начать сокращать государственный долг Украины.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ вчера вечером в эфире программы "Шустер Live".

"Начиная с 2013 года, мы будем сокращать государственный долг", - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что пока уровень госдолга Украины еще не достиг "критических масштабов". Также он подчеркнул, что госдолг можно будет начать сокращать лишь тогда, когда доходы бюджета будут не только покрывать расходы, но и часть их можно будет направить на погашение долга.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составил 471,38 млрд. грн., или 59,09 млрд. долл., что на 9% больше по сравнению с началом года.

11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявлял, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.