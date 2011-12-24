Азаров о покупательской способности населения - "когда трудно, в музеи не ходят"...

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что 2011 год был тяжелым, однако покупательская способность населения увеличилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы "Шустер Live".

"Вот закончится 2011 год и мы с вами вместе вспомним: да, этот год был трудным, да он был тяжелый, да где-то выросли цены, где-то поднялись тарифы, но в среднем все-таки покупательская способность людей выросла", - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, он отметил, что доходы населения всегда растут неравномерно. При этом глава правительства привел пример того, что в 2011 году почти в 3 раза выросли расходы населения на посещение музеев и концертов, показала двукратный рост туристическая отрасль, населением в 2,5 раза больше было куплено автомобилей, в два раза больше купили телевизоров.

"Когда трудно, то в музеи не ходят, ну или посещают их реже, на концерты тоже ходят меньше – люди экономят", - отметил Н.АЗАРОВ.