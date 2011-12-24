Украина в 2011 году заплатила по внешним долгам около 90 млрд. грн. - Азаров

Украина в 2011 году заплатила по внешним долгам около 90 млрд. грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Шустер Live», информирует Правительственный портал.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что несмотря на достаточно сложные условия, в частности по цене на газ и долговых обязательств, Украине удалось выполнить свои обязательства перед международными кредиторами.

Как сообщал УНИАН, Н.АЗАРОВ заявлял, что правительство c 2013 года планирует начать сокращать государственный долг Украины.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября 2011 года составил 471,38 млрд. грн., или 59,09 млрд. долл., что на 9% больше по сравнению с началом года.

11 ноября вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявлял, что в Украине госдолг находится в допустимых пределах и, по последним данным, составляет немногим больше 39% ВВП.