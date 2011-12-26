Бюджет-2012 является популистским и усилит рецессию в экономике - эксперт

Утвержденный Верховной Радой Украины на прошлой неделе бюджет является популистским и усилит экономическую рецессию в стране.

Такое мнение УНИАН выразил эксперт, председатель ВОО «Общая цель» Руслан БОРТНИК.

«Бюджет 2012 года выполнен в лучших традициях социального популизма, который особенно проявляется в год выборов. Привидение выборов в Верховную Раду Украины, которые состоятся осенью 2012 года, имел на бюджет заметное влияние», - отметил эксперт.

По его убеждению, власть в условиях экономической рецессии пытается удержать социальные стандарты и даже задобрить бюджетников перед выборами.

«Именно поэтому запланированное повышение заработных плат и пенсий на 20-30% разбито на 5 этапов на протяжении 2012 года. Таким образом, партии власти гарантированы по меньшей мере 5 положительных информационных поводов на протяжении года, предпоследний из которых буквально за 20 дней до выборов», - считает Р.БОРТНИК.

С этим же, отмечает он, связаны и «косметические» сокращения расходов на Президента, Кабмин и парламент.

«Такой подход до формирования государственного бюджета, векторов развития страны, гиблый; является одной из причин экономической деградации Украины. Ведь в попытках сохранить социальные льготы и рейтинги власть не реформирует государственный механизм управления – главный источник экономии, и, что хуже всего, сокращает финансирование стратегических направлений развития и государственных проектов», - отметил эксперт.

«Так 1,1 млрд. грн. в этом году недополучил отечественный ВПК на проектирование и производство отечественного корвета, ракетного комплекса и военно-транспортного самолета. Более того, в сравнении с прошлым годом, наибольшее сокращение государственных расходов произошло в области науки и образования – профильное министерство «урезали» на 1,7 млрд. грн.», - констатировал Р.БОРТНИК.

По его мнению, в конечном результате это приведет к очередному витку экономической рецессии, и усилению технологического отставания от ведущих стран мира.