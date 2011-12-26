Номинальная цена золота остается на высоком уровне - эксперт

Несмотря на значительное снижение цены на золото в последние пару недель, номинальная цена этого металла остается на высоком уровне, что указывает на то, что золото продолжает получать выгоду от опасений инвесторов в отношении потенциального кризиса в Европе.

Так прокомментировал агентству УНИАН ситуацию на рынке ценных металлов первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, «хотя укрепление доллара США и ограничило инвестиционный спрос на золото, цены на этот металл в меньшей степени поддавались влиянию этой валюты в последние несколько недель. Большой вклад в инвестиционные распродажи внесли выросшая под конец года активность по погашению вкладов в фондах, а также маржинальные требования на других рынках».

Как отметил В.СКИДАН, за ноябрь цены на золото выросли на 4,4%, отыграв часть потерь предыдущего месяца (-6%), однако в декабре резко пошли вниз. В целом динамика рынка золота будет зависеть от волатильности на финансовых рынках, и, хотя цены на этот драгметалл, возможно, и будут снижаться, они по-прежнему останутся на исторически высоких уровнях.

По информации эксперта, нефть на мировых рынках на прошлой неделе торговалась на уровне 98/99 долларов за баррель. Цены на золото на украинском рынке варьировались в пределах 417-427 грн. за грамм в слитках по 100 граммов.