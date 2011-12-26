Бюджет ООН на 2012-2013 гг. сокращен на 5% - до 5,150 млрд. долл.

В канун католического Рождества Генеральная Ассамблея ООН утвердила регулярный бюджет всемирной организации на 2012-2013 годы, который второй раз за последние полвека предусматривает сокращение расходов.

Как передает ИТАР-ТАСС, в минувшую субботу делегаты одобрили проект резолюции, определяющей расходы ООН на ближайшие два года в сумме 5 млрд. 150 млн. долларов. Это на 5% меньше, чем бюджет завершающегося через несколько дней цикла 2010-2011 годы.

Выступая перед делегатами, Генеральный секретарь ООН ПАН Ги Мун поздравил их с "коллективным достижением" и похвалил за решимость "делать больше и лучше с меньшими средствами". "Мир переживает времена жесткой финансовой экономии, - сказал Генсек. - Нелегко приходится и правительствам, и людям". Он подчеркнул, что, несмотря на сокращение расходов, ООН намерена максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, включая взносы государств-членов, чтобы полностью и эффективно продолжать выполнять "все без исключения важные глобальные мандаты, доверенные Объединенным Нациям".

Регулярный бюджет ООН формируется за счет взносов государств-членов, которые помимо этого делают многомиллионные отчисления в бюджеты международных уголовных трибуналов для Руанды и бывшей Югославии, операций по поддержанию мира и на цели Генерального плана капитального ремонта ООН. Доля каждого государства высчитывается по утвержденной Генассамблеей формуле исходя из среднего показателя валового внутреннего продукта за десятилетний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности.

На долю США приходится около 22% бюджета ООН, что в 2011 году составило 582 млн. 678 тыс. долларов. Вторым крупнейшим плательщиком в ооновский бюджет является Япония - 12,5%, или 294 млн. долларов.