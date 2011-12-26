Эксперт: курс евро к доллару продолжает демонстрировать нестабильность

Курс евро по отношению к доллару США продолжает демонстрировать нестабильность.

Так комментирует текущую ситуацию на мировом валютном рынке аналитик Erste Group Милдред ХАГЕР в обзоре, переданном агентству УНИАН.

Он подчеркивает, что после того, как курс достиг уровня 1,30 евро/доллар, он начал обратное движение. Любые новости о европейском долговом кризисе вызывают резкие колебания курса – как меньшее, чем ожидалось, финансирование МВФ, так и заявления представителей ЕЦБ. По мнению аналитиков Erste Group, решение проблемы еврозоны будет найдено еще не скоро, а значит, курс и в дальнейшем будет формироваться событиями и, таким образом, демонстрировать значительные колебания.

Как полагает М.ХАГЕР, основания для укрепления доллара США начинают расти. Разница доходностей ставок еврозоны приближается к нулю, что будет способствовать дальнейшей девальвации евро. В долгосрочной перспективе эксперты Erste Group ожидают большего роста доходности по ценным бумагам США в следующем году по сравнению с еврозоной, что также создаст дополнительную поддержку американской валюте.

Таким образом, подытоживает М.ХАГЕР, справедливая цена валютной пары восстановилась на уровне 1,25 евро/доллар, и в краткосрочной перспективе ожидается курс на уровне 1,25 -1,30 евро/доллар.