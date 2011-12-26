Тенденция снижения процентных ставок по депозитам физлиц не наблюдается - эксперт

Тенденция снижения процентных ставок на рынке депозитов физических лиц не наблюдается.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, наиболее доходные предложения в настоящее время превышают 20% годовых в гривне. В росте ставок лидируют краткосрочные доходные вклады без права пополнения и частичного снятия средств.

Н.СИНЯВСКАЯ также отметила, что растут и ставки по вкладам в долларах, хотя темпы их роста не сравнимы с гривневыми депозитами. Иностранная валюта преобладает в структуре краткосрочных вкладов физических лиц. По вкладам же на средние и большие сроки соотношение национальной и иностранной валют примерно 50:50.

По информации эксперта, процентные ставки по депозитам физлиц в гривне на конец прошлой недели сложились следующие: на срок 1 месяц – от 1,5 до 25,0% годовых (средняя – 11,97%); 3 месяца – от 7,5 до 22,0% (средняя - 15,78%); 6 месяцев – от 9,0 до 21,0% (средняя – 15,15%); 12 месяцев – от 10,5 до 20,5% годовых (средняя - 15,08%).

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, по вкладам в долларах США на указанный момент ставки таковы: на срок 1 месяц – от 0,75 до 12,0% годовых (средняя - 4,13%); 3 месяца – от 0,75 до 8,75% (средняя – 5,18%); 6 месяцев – от 1,35 до 9,0% (средняя - 6,05%); 12 месяцев – от 2,5 до 9% (средняя - 6,70%). По депозитам в евровалюте процентные ставки следующие: на срок 1 месяц – от 0,5 до 12,0 % годовых (средняя - 2,98%); 3 месяца – от 0,5 до 7,75% (средняя - 3,72%); на 6 месяцев – от 1 до 8,0% (средняя – 4,45%); 12 месяцев – от 1,4 до 7,75% (средняя - 5,10%).