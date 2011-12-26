Торги на межбанке сегодня открылись котировками 8,0250-8,0350 грн./долл.

Сегодня в США и Европе празднуют Рождество, в связи с этим торги по доллару и евро возможны только на ТОМ’е.

Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками – 8,0250/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2572/80, котировки по евро-гривне на ТОМ’е ушли вниз – 10,4740/10,4890. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3052/54 (пятница — 1,3068/70).

В пятницу Нацбанк на рынок не выходил.