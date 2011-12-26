Темпы кредитования снизились из-за нехватки ресурсов в гривне - эксперт

Темпы кредитования за период с 19 по 23 декабря 2011 года несколько снизились по причине нехватки в банковской системе Украины ресурсов в национальной валюте.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она подчеркнула, что рост процентных ставок по депозитам не мог не отразиться на процентных ставках по всем видам кредитов.

По информации Н.СИНЯВСКОЙ, в настоящее время сложились следующие условия автокредитования:

- первоначальный взнос в пределах от 0% до 60% от стоимости авто;

- срок кредитования – до 84 месяцев;

- фиксированная процентная ставка варьируется от 6,99% до 23% годовых.

- плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 10,0% до 19,49% годовых;

- разовая комиссия при предоставлении кредита от 150 грн. до 3% от суммы кредита.

Как сообщила эксперт, на рынке ипотечных кредитов наблюдается не только сокращение программ кредитования покупки недвижимости, но и уменьшение объемов выданных кредитов. Темпы ипотечного кредитования снижаются по причине ценовой недоступности кредитов для заемщиков.

Н.СИНЯВСКАЯ отметила, что на сегодня процентные ставки на кредиты под приобретение недвижимости предлагаются на условиях от 16,9% до 24,0% годовых на срок до 20 лет. Размер аванса стартует от 20% от стоимости объекта. Единоразовые комиссии находятся на уровне от 0,99 до 2% от суммы кредита.

По словам эксперта, на рынке кредитования на потребительские цели тенденции к снижению ставок не наблюдается, и они по-прежнему высоки.