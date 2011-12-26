Литвин направил на подпись Януковичу закон о госбюджете на 2012 год

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Как сообщает сайт ВР, данным законом предусмотрен объем дефицита государственных финансов в сумме 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Установлены доходы сводного бюджета Украины в сумме 424 млрд. грн., расходы - на уровне 461,7 млрд. грн., что на 4,2 млрд. грн. и на 3,2 млрд. грн. меньше по сравнению с первым чтением, соответственно.

Увеличен планируемый объем государственных заимствований в 2012 году на 7% - до 98,5 млрд. грн. Также увеличен запланированный на 2012 год дефицит госбюджета на 4%, или на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.