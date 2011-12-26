Объем продажи валюты на межбанке 23 декабря составил 958,7 млн. долларов

Объем продажи валюты на межбанковском рынке 23 декабря т.г. составил 958,7 млн. долл. (в эквиваленте), что на 193,7 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общего объема сумма продажи долларов составила 719,5 млн. долл.

Как сообщалось, 23 декабря на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0285/8,0340, к 12:00 цены понизились до 8,0250/8,0290. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0265/8,0310 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2581/0,2585, к 12:00 цены снизились до 0,2576/0,2580. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2569/0,2574. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,1500 (-0,3700).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3095. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,4970/10,5060, к 12:00 цены ушли вниз 10,4835/10,4925. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4920/10,5015.