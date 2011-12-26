Котировки по доллару и евро на украинском межбанке снижаются

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е следующими котировками 8,0250/8,0350, к 12:00 цены снизились 8,0245/8,0295 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2572/80, к 12:00 сузился спрэд 0,2572/77. В России курс доллар-рубль на ТОМ’е повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,1909 (+0,0222).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня установились на уровне 1,3052/54. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками - 10,4740/10,4890, к 12:00 цены ушли вниз 10,4725/10,4830.