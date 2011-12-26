Остаток средств на корсчетах банков увеличился до 25,375 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 23 декабря увеличился на 8% и на начало дня 26 декабря составил 25,375 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом месяца объем средств на корсчетах увеличился на 46%, или на 7,941 млрд. грн.