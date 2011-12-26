Прожиточный минимум не учитывает жизненно необходимые расходы

В Украине величина прожиточного минимума не учитывает ряд жизненно необходимых расходов.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Возрождение” Роман РОМАНОВ.

По его словам, чиновники утверждают, что в 2011 году бедность в Украине сократилась, по меньшей мере, на 2,3%, в частности, в результате повышения так называемого прожиточного минимума. Однако, как отмечают эксперты, такая статистика является обманчивой и не учитывает того, что размеры прожиточного минимума ориентируются на возможности государственного бюджета, а не на потребности людей.

«Величина прожиточного минимума не учитывает ряд жизненно необходимых расходов: на образование, содержание детей в дошкольных учебных заведениях, платные медицинские услуги и тому подобное. Размер прожиточного минимума, который есть на сегодня, – это определенная химера, завеса, которой государство пытается прикрыть несостоятельность выполнения своих обещаний в социальной сфере”, - отметил юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим ЩЕРБАТЮК.

При этом, по его словам, чтобы компенсировать низкие доходы населения, государство продолжает предоставлять своим гражданам социальные гарантии и обещания, которые потом не выполняет. Поэтому для того, чтобы получить гарантированные государством средства, люди вынуждены обращаться к юристам. По статистике Центров правовых информаций и консультаций, которые работают в 28 населенных пунктах Украины при поддержке Международного фонда “Возрождение”, просьбы о помощи в получении социальных выплат составляют более 60% обращений. Однако в последнее время количество обращений существенно сократилось.

”Сегодня выплаты практически заблокированы, неофициально их приостанавливают, а большинство и не выплачивают. Таким способом нарушается фундаментальное право человека - на справедливый суд. Юридические вопросы решают преимущественно денежные купюры и нужные знакомства”, - отметила во время пресс-конференции руководитель Центра в г. Белая Церковь Ольга НАСТИНА.

Также Р.РОМАНОВ отметил, что доски объявлений, рекламные страницы газет по всей стране пестрят информацией о юридической помощи в получении социальных выплат из бюджета.

“Под шаблон, но за денежное вознаграждение тиражируются сотни тысяч исковых требований, которые направляются в суды. По решению суда средства на правовую помощь часто взимаются с ответчика, судебная система парализована, органы государственной власти пытаются обжаловать решения, вынесенные не в их пользу, люди несут расходы, протестуют против невыполнения судебных решений. Такая ситуация не имеет ничего общего ни с правовым, ни с социальным государством, каковым является Украина в соответствии с положениями Конституции", - отметил Р.РОМАНОВ.

Также он отметил, что приближение выборов делает политиков щедрыми на новые социальные обещания, между тем, нужна объективная оценка ситуации и системный пересмотр уже установленных льгот. "Государство должно развивать предоставление социальных услуг, ведь денежные выплаты далеко не всегда являются эффективным средством помощи. Во многих населенных пунктах отсутствует доступ к медицинским или юридическим услугам как таковой, инфраструктура для людей с инвалидностью", - заявил Р.РОМАНОВ.

“Органы государственной власти действуют взаимосогласованно, но преследуя свою цель – уменьшение расходов из госбюджета. Так, Верховная Рада Украины принимает закон, которым предоставляет право Кабмину устанавливать размеры социальных доплат отдельным категориям граждан (чернобыльцы, дети войны и тому подобное), а Кабмин сразу устанавливает те размеры, которые существенно не будут обременять затраты госбюджета. Вместе с тем, льготы по профессиональному признаку остаются, и вопросы об их отмене хотя и дискутируется, но существенных изменений не происходит”, - отметил руководитель “Центра общественной адвокатуры” (г. Львов) Леонид ТАРАСЕНКО.