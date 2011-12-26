С января за применение незарегистрированных нормативных актов чиновников будут штрафовать

С 5 января 2012 года за не регистрацию и применение незарегистрированных нормативно-правовых актов Министерство юстиции будет составлять протоколы о привлечении к административной ответственности руководителей органов исполнительной власти, местных государственных администраций и других органов, нормативно-правовые акты которых подлежат государственной регистрации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, приказ об утверждении Инструкции по оформлению протоколов о соответствующих административных правонарушениях подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Как объяснил министр, приказ Минюста издан во исполнение статьи 188-41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая вступает в силу с 5 января 2012 года (соответствующие изменения в законодательство относительно усиления ответственности должностных лиц органов государственной власти были приняты Верховной Радой законом № 3720-VI от 8 сентября 2011 года).

Так, изменениями в Кодекс об административных правонарушениях было определено, что неподача, несвоевременное представление для государственной регистрации нормативно-правовых актов, которые в соответствии с законом подлежат государственной регистрации, направление на исполнение нормативно-правовых актов, которые не прошли государственную регистрацию и не опубликованы в установленном законом порядке, а также направление для исполнения указаний, разъяснений в любой форме, которые устанавливают правовые нормы, влекут за собой наложение штрафа на руководителей органов.

Согласно положениям Кодекса, за совершение данного правонарушения персонально на руководителя будет налагаться штраф от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

В случае совершения должностным лицом нескольких отдельных правонарушений протоколы будут составляться в отношении каждого из них.

Составленный протокол и другие материалы, которые будут подтверждать факт совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 188-41 Кодекса Украины об административных правонарушениях, на протяжении трех рабочих дней будут формироваться в дело. На следующий рабочий день дело об административном правонарушении вместе с сопроводительным письмом Министерства юстиции или его территориального органа будет направляться в районный, районный в городе (городской, горрайонный) суд по месту совершения административного правонарушения.

Штрафы чиновники будут платить из собственного кармана, подчеркнули в Минюсте.

По словам А.ЛАВРИНОВИЧА, персональная ответственность руководителей органов государственной власти за применение незарегистрированных нормативно-правовых актов должна положить конец неправовой ситуации, которая фиксируется в Украине на протяжении многих лет. Статистика органов юстиции свидетельствует, что ежегодно от 5 до 20 процентов нормативно-правовых актов, которые подлежат государственной регистрации, на регистрацию не подаются и применяются незаконно, отметил министр.

Как сообщалось, Министерство юстиции в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет государственную регистрацию нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, а также других органов, акты которых в соответствии с законодательством подлежат государственной регистрации.