Потери Киева от теневой занятости составляют около 600 млн. грн. - Клименко

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) намерена ввести моду среди киевлян на легальную оплату труда и уплату всех соответствующих налогов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, такое мнение высказал председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО сегодня по итогам совещания по случаю назначения Ирины НОСАЧЕВОЙ на должность председателя Госналогслужбы в г. Киев.

А.КЛИМЕНКО констатировал, что сегодня большинство межрегиональных схем уклонения от налогообложения замыкается именно на Киеве. При этом, в связи с высоким уровнем трудовой миграции бизнесмены столицы находят тех, кто согласен работать за небольшие деньги и без официального трудоустройства. По расчетам налоговиков, потери местного бюджета от теневой или полутеневой занятости составляют около 600 млн. грн.

«Мы обязаны перевести этот процесс в правовое поле и ввести у киевлян моду на легальную работу с уплатой налогов», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

Такие задачи на 2012 год поставил председатель ГНСУ на сегодняшнем совещании.

А.КЛИМЕНКО отметил, что главными приоритетами в этом должны стать концентрация внимания на детенизации экономики и борьба с зарплатами «в конвертах».