Бразилия обогнала Великобританию в рейтинге самых крупных экономик мира

Бразилия обогнала Великобританию и заняла шестое место в рейтинге самых крупных экономик мира, со ссылкой на исследование экономистов Centre for Economics and Business Research сообщает «Би-би-си».

Исследование основано на данных Международного валютного фонда (МВФ).

Население Бразилии (200 млн) более чем в три раза превышает число жителей Великобритании. За 2010 год экономика страны выросла на 7,5%, однако согласно прогнозу властей в этом году ожидается меньший рост – в 3,5%.

По наблюдениям аналитиков, азиатские страны двигаются в рейтинге вверх, в то время как европейские теряют позиции. Первое место по-прежнему занимают США, затем следуют Китай, Япония, Германия и Франция. На восьмом месте Италия, на девятом – Россия, замыкает десятку Индия.

Россия поднялась на одну строчку. К 2020 году, как ожидают аналитики, Россия займет четвертое место в числе самых крупных экономик мира.

Экономисты отметили, что экономика еврозоны в 2012 году сократится на 0,6%, «если проблема евро будет решена», в противном случае – сразу на 2%. Кроме этого, по мнению экспертов, Германия к 2020 году спустится с четвертого места на седьмое, Великобритания – с седьмого на девятое, Франция – с пятого до девятого.

В феврале этого года Китай обошел Японию в рейтинге крупнейших экономик мира.