В бюджете-2012 предусмотрена стабильность гривны, хотя в это никто не верит – Матчук

В государственном бюджете на 2012 год предусмотрена стабильность курса гривны, хотя в это никто не верит.

Такое мнение высказал народный депутат Украины от НУ-НС Виктор МАТЧУК в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», сообщили УНИАН в институте.

Депутат отметил, что сегодня очень мало людей в стране осмеливаются говорить вслух о невозможности сохранения стабильного курса национальной валюты. «Есть отдельные личности, которым по должности положено так говорить, но даже по их глазам понятно, что они сами в это не верят. Вопрос только - когда и насколько упадет гривна», - отметил В.МАТЧУК.

По его словам, одни считают, что это произойдет уже весной, другие – «что до выборов как-то продержимся, а вот на второй день после выборов сразу грохнем ее в два раза».

«Но в любом случае, стабильным этот курс на протяжении следующего года не будет. А бюджет не предусматривает такой перемены», - сказал В.МАТЧУК.

Депутат считает, что по этому и ряду других показателей принятый бюджет носит лишь рамочный декларативный характер.

«Хотя бы потому, что в нем, даже после того как сократили прогнозируемые показатели по росту ВВП с более чем 5% до 3,9%, все равно не будет даже 3,9%. Потому что уже есть заключение Мирового банка, где для Украины самым оптимистичным показателем определено 2,5%. То есть, по этому показателю рост ВВП уже является нереальным», - считает он.

Нереальными показатели бюджета, по мнению В.МАТЧУКА, являются и из-за цены на газ. «Цена на газ такой не будет – она либо будет снижена, либо она вырастет. Если эта формула останется без изменений, то цена в следующем году может продолжить возрастать до 600 долларов. И тогда снова нужно будет пересматривать бюджет», - сказал депутат.

При этом В.МАТЧУК полагает, что Украина имеет возможность для пересмотра цены на российский газ. «Уверен, что такая возможность есть, но также не менее уверен, что это может произойти только на крайне невыгодных для Украины условиях. Поэтому моя личная позиция – лучше пусть будет высокая цена на газ, но мы будем сохранять перспективу. Или путем решения суда, или путем резкого снижения потребления газа вырываться из этой кабалы, чем сделать так, как мы поступили с Харьковскими соглашениями – ничего не получив взамен мы сдали часть национальных интересов Украины. Польша сегодня потребляет газа 14 млрд. кубометров. Украина в прошлом году потребила 66 млрд. Разница - почти в пять раз. При этом ВВП Польши в 4 раза выше, чем в Украине. То есть, коэффициент 1:20. Поляки в 20 раз меньше потребляют газа на производство одного евро ВВП. Вот это наша перспектива. Все остальное - это от лукавого», - убежден В.МАТЧУК.