Торги по доллару на межбанке открылись на уровне 8,0250/8,0290 грн./долл.
11:23, 27 декабря 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0250/8,0290 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2577/0,2581 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4885/10,4955 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3071/1,3073 долл./евро (понедельник, 26 декабря, - 1,3052/1,3054 долл./евро).
В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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