Торги по доллару на межбанке открылись на уровне 8,0250/8,0290 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0250/8,0290 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2577/0,2581 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4885/10,4955 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг». На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар поднялись – 1,3071/1,3073 долл./евро (понедельник, 26 декабря, - 1,3052/1,3054 долл./евро).

В понедельник Национальный банк Украины на рынок не выходил.