Бюджет-2012: показатели говорят о неэффективности реформ

Показатели, заложенные в принятом Верховной Радой правительственном законопроекте о госбюджете на 2012 год, свидетельствуют, что динамика экономического развития Украины в следующем году продемонстрирует снижение. Которое, в свою очередь, негативно отобразится и на поступлениях в госказну. На фоне такой картины закономерно возникает вопрос об эффективности проведенных за два года реформ. Можно долго дискутировать о их содержательной части, но если в конечном итоге экономический рост замедляется, значит, большинство из них не принесли никакого результата.

В конце декабря после трехмесячных раздумий и доработок правительство подало в парламент новый вариант государственного бюджета на 2012 год. Представляя документ в Верховной Раде, министр финансов Федор Ярошенко заявил, что «формула успеха бюджета-2012 базируется на социальной защищенности граждан, инновационно-инвестиционном развитии экономики и стабильной, предсказуемой бюджетной политике». Народные депутаты, вероятно, не захотев обременять себя анализом того, каким образом пафосные декларации отображены в законопроекте, оперативно приняли главную смету страны. Процесс представления и обсуждения бюджета, который в западных странах длится неделями, в украинском парламенте занял менее полутора часов. Законопроект поддержали 250 народных избранников при 226 минимально необходимых.

За месяц до представления документа в ВР, правительство начало готовить общественность к тому, что закон о государственном бюджете будет достаточно консервативным, дескать, негативно влияют ожидаемое замедление роста ВВП США, долговые проблемы в ЕС, а также неопределенность относительно переговоров по цене газа. И если последнее действительно оказывает определенное давление на доходы бюджета, то о том, каким образом сказываются проблемы западных стран на экономике Украины, известно, по всей видимости, только Кабмину.

В новой редакции государственного бюджета парламент утвердил доходы казны в размере 332,8 млрд грн., расходы - 358,1 млрд грн. Стоит напомнить, что 15 сентября в Верховную Раду был внесен проект госбюджета, предусматривающий доходы в 337,6 млрд грн. и расходы в 361,6 млрд грн.

В сравнении с плановыми показателями бюджета на текущий год, бухгалтерская смета на 2012 год предусматривает небольшое увеличение как доходной, так и расходной части. Вместе с тем, учитывая возможное перевыполнение планов в т.г., ключевые показатели бюджета на следующий год практически не изменятся, несмотря на ожидаемый Кабмином рост экономики.

Прогнозируемые доходы и расходы государственного бюджета в 2012 году:

2010

(факт) 2011

(план) 2012

(прогноз) 2012/2011 млрд грн % Общие доходы госбюджета 234 302,4 332,8 30,4 10,1% Налоговые поступления 166,9 255,5 286,1 30,6 12,0% - НДС 86,3 127 145,5 18,5 14,6% - Налог на прибыль 40 47,6 53 5,4 11,3% - Сборы за использование природных ресурсов 2,9 1,8 2,1 0,3 16,7% - Внутренний акциз 23,7 30,8 32,6 1,8 5,8% - "Импортный" акциз 4,6 5,9 9,1 3,2 54,2% Неналоговые поступления 65,1 42,7 43,83 1,13 2,6% Общие расходы госбюджета 304,9 341,2 358,1 16,9 5,0%

Примечательно, что вопреки тому, что третий год подряд рост расходов значительно меньше роста доходов бюджета и даже номинального ВВП, правительство все никак не может выйти на сбалансированный бюджет. Его дефицит на следующий год установлен на уровне 25 млрд грн., что составляет около 1,7% ВВП, но дефицит консолидированного бюджета существенно больше – порядка 37 млрд грн., или 2,5% ВВП. При этом реальный дефицит с учетом необходимости очередной рекапитализации НАК «Нафтогаз Украины», дефицита Пенсионного фонда и весьма вероятного недобора доходов от приватизации, будет еще выше – перешагнет отметку 3% ВВП.

Между тем, 2012-2013 гг. для западных стран точкой отсчета выхода на нулевой дефицит и перехода к политике оздоровления государственных финансов, прежде всего, является сокращение долговой нагрузки на госбюджеты. Украинское же правительство намерено занять в следующем году дополнительно 100 млрд грн., из которых 65 млрд грн. пойдут на погашение долгов предыдущих периодов, остальное - на финансирование нового дефицита. Как результат - в 2012 году сохранится тенденция наращивания государственного долга.

К слову, в этом году правительство решило поиграть с цифрами: в законе о госбюджете Кабмин заложил предельный размер только прямого государственного долга, не включая госгарантий, которые, как правило, также давят на госказну. В связи с этим вырисовывается следующая картина: уровень госдолга в 2012 году должен снизиться до 27,6% ВВП с ожидаемых 40% в этом году. На самом деле, уровень государственного долга по отношению к ВВП сократится несущественно, и то только благодаря высокому росту номинального ВВП.

Как свидетельствует практика 2009 года, пессимистический вариант бюджета все-таки предпочтительней чрезмерному оптимизму - в случае проблем с выполнением доходной части не придется выжимать из экономики деньги, чтобы покрыть непомерные обязательства. В то же время, составив бюджет на очень сдержанных макроэкономических показателях, правительство загнало себя в ловушку. Закономерно возникает вопрос - а где же результат «активных» реформ 2010-2011 годов? На данный момент они не проявляются ни в увеличении дохода бюджета, ни в росте экономики и инвестиций, ни в динамике социальных стандартов. Более того, из-за дискуссионной политики снижения налога на прибыль, бюджет в следующем году потеряет 8-9 млрд грн. Между тем, наиболее значительное снижение ставок налогов еще впереди, и если на фоне этого экономика продолжит снижать темпы роста, а бюджет будет все больше терять доходы, то резонно возникнет еще один вопрос - стоило ли вообще начинать такие реформы?

Алексей Левицкий (для УНИАН)