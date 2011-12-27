Колесников намерен приобрести полукилограммовую золотую монету, выпущенную к Евро-2012
13:37, 27 декабря 2011Финансы
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Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ намерен приобрести полукилограммовую золотую монету стоимостью 350 тысяч гривень, выпущенную к Евро-2012.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.КОЛЕСНИКОВ заявил во время презентации серии монет, которые выпустил Национальный банк Украины к Евро-2012.
Подчеркнув, что даже Советский Союз не смог провести ни одного из чемпионатов по футболу, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «Да, готов (приобрести монету – УНИАН)».
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