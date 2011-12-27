Завтра начнется продажа памятных монет к Евро-2012

Национальный банк Украины с завтрашнего дня начинает продажу памятных монет, приуроченных к проведению финальной части Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Владимир КРОТЮК сегодня на презентации монет.

«С завтрашнего дня монеты будут доступны для покупки. Более активную продажу мы начнем после Рождества», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, серия состоит из 11 памятных монет и одной монеты, которая будет пущена в обращение. В частности, монеты посвящены городам, в которых состоятся матчи 2012: Киев, Львов, Донецк, Харьков. Монеты будут выпущены из серебра номиналом 10 грн., весом одна унция, тираж до 15 тыс. штук; монеты из нейзильбера номиналом 5 грн., тиражом до 100 тыс. штук. Также будет выпущено три монеты общей тематики финальной части Евро-2012. Монета номиналом 500 грн. будет изготовлена из чистого золота массой 500 гр., тиражом 500 штук. Серебряная монета номиналом 20 гривень, тиражом до 15 тысяч штук, из нейзильбера номиналом 5 грн., тиражом 100 тыс. штук. Стоимость золотой монеты составит 350 тыс. грн., набор из 5 серебряных монет Нацбанк будет продавать по цене чуть более 3 тыс. грн.

По словам В.КРОТЮКА, каждая памятная монета из нейзильбера будет стоить 22 грн.

Кроме того, В.КРОТЮК сообщил, что Нацбанк намерен выпустить в обращение монету номиналом 1 грн., приуроченную к Евро-2012, изготовленную из медноникилиевого сплава. Тираж монеты - 5 млн. штук.

В.КРОТЮК, среди прочего, отметил, что вывоз памятных монет из драгоценных металлов за границу будет свободным.

Кроме того, Нацбанк намерен проводить выездную продажу монет при проведении матчей чемпионата Евро-2012.