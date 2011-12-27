Инфляция по итогам года будет максимум 4,5%, прогнозирует Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ ожидает, что инфляция по итогам 2011 года составит 4,4-4,5%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы впервые за много лет вышли с нормальными показателями инфляции: мы завершаем год с показателем 4,4%, ну, максимум, 4,5%», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2011 года против декабря 2010 года составила 4,4%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь к декабрю предыдущего года).