Задолженность по зарплате в Украине сократилась на 5% – до 1,1 млрд. грн.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в ноябре 2011 года по сравнению с октябрем сократилась на 5,1% и на 1 декабря составила 1,105 млрд. грн.; с начала года задолженность сократилась на 9,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 декабря т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 декабря т.г. составила 236,561 млн. грн. (в ноябре 2011 года сократилась на 1,6%, с начала года — выросла на 1,3%, по сравнению с данными на 1 декабря 2010 года сократилась на 6,7%), в Харьковской – 139,411 млн. грн. (в ноябре снизилась на 4,7%, с начала года – выросла на 9%, по сравнению с 1 декабря 2010 года снизилась на 2,8%), в Луганской – 113,378 млн. грн. (в ноябре сократилась на 16,8%, с начала года выросла на 3%, по сравнению с 1 декабря прошлого года снизилась на 2,6%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 декабря 2011 года составила 73,809 млн. грн. (в ноябре сократилась на 2,5%, с начала года – на 35,5%, по сравнению с 1 декабря 2010 года – сократилась на 43,8%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 8 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 16 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 декабря т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 580 тыс. грн. (в ноябре задолженность сократилась на 10,6%, с начала года – в 5 раз, по сравнению с 1 декабря 2010 года – в 7 раз), Ривненской области – 2,294 млн. грн. (в ноябре сумма задолженности снизилась на 0,2%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 декабря 2010 года – почти в 4 раза) и в Севастополе – 7,941 млн. грн. (в ноябре задолженность выросла на 0,9%, с начала года – сократилась на 3,9%, по сравнению с 1 декабря 2010 года – сократилась на 30,9%).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.