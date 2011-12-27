Решение КС: Кабмин имеет право регулировать соцвыплаты

Конституционный Суд Украины определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение объявил председатель Конституционного Суда Анатолий ГОЛОВИН.

В частности, КС определил конституционным пункт 4 заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Представление о неконституционности этой нормы в КС подали народные депутаты летом 2011 года, решение КС было принято 26 декабря 2011 года. Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, выкрикивали: «Позор!».

В комментариях относительно решения КС народные депутаты от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН и Арсений ЯЦЕНЮК отмечали, что это решение суда является незаконным, а судьи, которые его приняли, должны нести ответственность.