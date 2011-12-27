Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 8,0205-8,0250 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0250/8,0290 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд — 8,0250/8,0280 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 8,0205/8,0250 грн./долл. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся на уровне 0,2577/0,2581 грн./рубль, к 12:00 цены понизились до 0,2575/0,2579 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли минимума — 0,2571/0,2575 грн./рубль. В России курс доллар-рубль поднялся и составил 31,1999 рублей за доллар (+0,0499).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3045/1,3080 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4885/10,4955 грн./евро, к 12:00 цены составили 10,4885/10,4960 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 10,4775/10,4875.