Янукович назначил Игнатова заместителем председателя ГНСУ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея ИГНАТОВА на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Текст приказа (№1204 от 26 декабря 2011 года) размещен на официальном сайте главы государства.

Кроме того, президентским указом №1203 от 26 декабря был уволен заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.

Справка УНИАН. Сергей ЛЕКАРЬ с мая 2003 года по февраль 2011 года занимал должность заместителя председателя Госналогадминистрации. После реформирования органа в Госналогслужбу он занимал должность заместителя председателя ведомства.