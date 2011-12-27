Янукович назначил Игнатова заместителем председателя ГНСУ
17:17, 27 декабря 2011Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Андрея ИГНАТОВА на должность заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).
Текст приказа (№1204 от 26 декабря 2011 года) размещен на официальном сайте главы государства.
Кроме того, президентским указом №1203 от 26 декабря был уволен заместитель председателя ГНСУ Сергей ЛЕКАРЬ.
Справка УНИАН. Сергей ЛЕКАРЬ с мая 2003 года по февраль 2011 года занимал должность заместителя председателя Госналогадминистрации. После реформирования органа в Госналогслужбу он занимал должность заместителя председателя ведомства.
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