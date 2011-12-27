ГНСУ перевыполнила план по возмещению НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-ноябре 2011 года возместила налогоплательщикам на 27 млн. грн. НДС больше плана, всего предприятиям на 1 декабря 2011 года возмещено 39,434 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, на декабрь запланировано возмещение НДС на сумму 3,344 млрд. грн.

Также в налоговом ведомстве отмечают, что в Украине стремительно увеличивается количество предприятий, которые могут получить право на автоматическое возмещение НДС. Отечественные бизнесмены перестраивают свою работу в соответствии с критериями, определенными Налоговым кодексом.

В частности, в пять раз уменьшилось число плательщиков НДС, которые имеют разногласия между собственным налоговым кредитом и налоговыми обязательствами своих контрагентов. В январе т.г. таких налогоплательщиков было 1753, на конец года - 301.

Снизился удельный вес экспортных операций по нулевой ставке. Напомним, закон требует для получения возмещения НДС «автоматом» не превышать предел в 40% таких операций во внешнеэкономической деятельности предприятия. По имеющимся данным, до надлежащего уровня дошла треть претендентов на автоматическую компенсацию. В начале года этому критерию не соответствовали 390 предприятий, в конце - 257.

Также вдвое уменьшилось количество плательщиков, которым право на «автомат» мешали получить налоговые долги. В течение года из 211 таких предприятий осталось 112.

В налоговой службе эти тенденции расценивают как стремление плательщиков получить право на автоматическое возмещение НДС.

Всего за период действия Налогового кодекса в автоматическом режиме возмещено почти 14 млрд. грн. 297 предприятиям. Среди них представители всех регионов Украины.