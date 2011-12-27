Янукович подписал закон о ратификации Соглашения о свободной торговле с ЕАСТ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и государствами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Королевством Норвегия, Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Исландией и Соглашения о сельском хозяйстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соглашения, которые Верховная Рада приняла 7 декабря, направлены на создание благоприятных условий для активизации развития торгово-экономического сотрудничества между государствами ЕАСТ.