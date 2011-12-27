1835 столичных предприятий погасили 159 млн. грн. долга по зарплате

1835 столичных предприятий с начала года погасили текущую задолженность по заработной плате на сумму 159 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г.Киев.

Согласно сообщению, это произошло в результате работы с руководителями предприятий-должников и работы временных комиссий, созданных при райгосадминистрациях Киева, в составе которых работают столичные налоговики. В бюджет поступило 29,2 млн. грн. налога на доходы физических лиц.