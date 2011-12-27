Киевсовет принял к рассмотрению бюджет столицы на 2012 год

Киевсовет принял к рассмотрению проект бюджета столицы на 2012 год с доходами, которые составляют 16 млрд. 356 млн. грн., что примерно равно уровню доходов, утвержденных на 2011 год (16,4 млрд. грн.).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 102 из 108 зарегистрированных в зале депутатов.

Докладывал проект бюджета заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Руслан КРАМАРЕНКО. Он отметил, что установлен профицит общего фонда бюджета Киева на 2012 год – 604 689,5 тыс. грн. Предусмотрены расходы бюджета - в размере 15 млрд. 847 млн. грн. Трансферты из госбюджета учтены в сумме 2,6 млрд. грн.

В проекте бюджета указывается, что доходы с физических лиц будут составлять в следующем году 7 млрд. 254 млн. грн.

Как отмечается в проекте городского бюджета, это сумма составляет 50% налога на доходы физических лиц, которые остаются в бюджете столицы, тогда как в соответствии с Бюджетным кодексом Украины в 2012 году остальные 50% будет передаваться в бюджет страны.

Кроме того, проектом бюджета предусмотрены изъятия в госбюджет в размере 2 млрд. 302 млн. грн.

Как сообщил Р.КРАМАРЕНКО, на капитальное строительство в бюджете столицы предусмотрены расходы в сумме 858,6 млн. грн. Из этих средств 40%, или 350,4 млн. грн., предусмотрено направить на развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство; 24%, или 206,1 млн. грн. – на социально-культурную сферу; 23%, или 129 млн. грн., - на транспортное обеспечение и еще 12%, или 102,8 млн. грн., - на жилищное обеспечение.

В проекте бюджета указано, что на обслуживание долгов столицы предусмотрены расходы в сумме 840 млн. грн., из которых 235 млн., – на внутренний долг, 606 млн. – внешний.

Предусмотрено установить, что предельный объем долга города на 31 декабря 2012 года будет составлять 8 млрд. 70 млн. грн.

По информации Р.КРАМАРЕНКО, из госбюджета Киев получит, в частности, на выполнение функций столицы, 1 млрд. грн. В то же время, он добавил, что после внесения изменений в госбюджет 2012 года эта сумма будет увеличена до 4,6 млрд. грн.

Также перед депутатами выступил председатель КГГА Александр ПОПОВ, который подчеркнул два главных приоритета бюджета столицы на следующий год: это социальное обеспечение и обеспечение экономического развития столицы. По его словам, предусматривается увеличить доходы города за счет легализации теневого сектора экономики, в частности, касательно платы за пользование землей, а также легализации бизнеса, связанного с малыми архитектурными формами.

По словам А.ПОПОВА, также планируется сокращение управленческого персонала, что приведет к уменьшению расходов на содержание аппарата и уменьшит бюрократию.

Также А.ПОПОВ отметил, что в 2012 году должно получить развитие государственно-частное партнерство при воплощении проектов развития столицы. Он призвал депутатов поддержать проект бюджета, до четверга отработать его с тем, что 29 декабря принять, учтя все предложения.

По убеждению представителей КГГА, бюджет столицы-2012 является напряженным, но амбициозным. В то же время, они надеются на его успешное выполнение.

Также депутаты приняли к рассмотрению проект Программы социально-экономического развития Киева на 2012 год. За это решение проголосовали 94 депутата горсовета.