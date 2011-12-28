Закон о госбюджете-2012 опубликован. Вступает в силу с 1 января

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» официально опубликован в печати.

Текст закона, который вступает в силу 1 января 2012 года, опубликован в газете «Голос Украины» (№246 от 28 декабря т.г.).

Закон предусматривает, что доходы государственного бюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,281 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд. грн., и доходы специального фонда - 44,643 млрд. грн.

Расходы государственного бюджета Украины на 2012 год будут составлять 358,010 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд. грн. и расходы специального фонда – 45,236 млрд. грн.

Законом предусмотрено утвердить возврат кредитов в государственный бюджет в сумме 12,336 млрд. грн., в том числе возврат кредитов в общий фонд госбюджета - в сумме 3,976 млрд. грн. и возврат кредитов в специальный фонд госбюджета - в сумме 8,360 млрд. грн.

Предусмотрено установить предельный объем дефицита государственного бюджета в сумме 25,129 млрд. грн.

Предусмотрено также установить на 31 декабря 2012 года предельный объем государственного долга в сумме 415,326 млрд. грн.

Законом установлено, что в 2012 году прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц будет составлять с 1 января - 1017 грн., с 1 апреля - 1037 грн., с 1 июля - 1044 грн., с 1 октября - 1060 грн., с 1 декабря – 1095 грн. и для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения:

для детей в возрасте до 6 лет: с 1 января - 893 грн., с 1 апреля - 911 грн., с 1 июля - 917 грн., с 1 октября - 930 грн., с 1 декабря - 961 грн.;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января - 1112 грн., с 1 апреля - 1134 грн., с 1 июля - 1144 грн., с 1 октября - 1161 грн., с 1 декабря - 1197 грн.;

для трудоспособных лиц: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.;

для лиц, утративших трудоспособность: с 1 января - 822 грн., с 1 апреля - 838 грн., с 1 июля - 844 грн., с 1 октября - 856 грн., с 1 декабря - 884 грн.

Законом также установлена на 2012 год минимальная заработная плата в месячном размере: с 1 января - 1073 грн., с 1 апреля - 1094 грн., с 1 июля - 1102 грн., с 1 октября - 1118 грн., с 1 декабря - 1134 грн.; в почасовом размере: с 1 января - 6,43 грн., с 1 апреля - 6,56 грн., с 1 июля – 6,61 грн., с 1 октября - 6,70 грн., с 1 декабря - 6,80 грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 22 декабря т.г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

26 декабря т.г. председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН направил на подпись Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ Закон “О Государственном бюджете Украины на 2012 год”.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.