Чиновников снова обещают лишить дорогих авто

Министерство экономического развития и торговли Украины в ходе очередной проверки выявило несколько новых фактов нарушений законодательства при закупке легковых автомобилей государственными предприятиями и учреждениями.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

По его словам, создана система автоматического реагирования - проверки проводятся периодически. Если есть попытки осуществить государственную закупку предметов роскоши, Минэкономразвития сразу же фиксирует эту операцию и соответствующие материалы передает в Генеральную прокуратуру, сказал А.КЛЮЕВ.

Он также выразил благодарность средствам массовой информации, которые пристально следят за ходом государственных закупок.

По данным пресс-службы Минэкономразвития, на протяжении ноября-декабря 2011 г. Министерством, как уполномоченным органом в сфере государственных закупок, выявлено 32 факта нарушения распорядителями государственных средств требований Постановления Кабинета министров Украины (от 4 апреля .2001 г. № 332) «О предельных суммах расходов на приобретение автомобилей, мебели, другого оборудования государственными органами, а также учреждениями и организациями, содержащимися за счет государственного и местных бюджетов». В результате - неэффективное использование государственных средств составляет более 18 млн. грн.

Согласно Закону «Об осуществлении государственных закупок», Минэкономразвития направило указанную информацию в Генеральную прокуратуру Украины для реагирования согласно действующему законодательству.