Госбюджет-2012 рассчитан, исходя из курса 8 грн. за 1 долл. - Ярошенко

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством, исходя из курса 8 грн. за один доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«Курс 8 – стабильный», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год». Об этом сообщили сегодня, 28 декабря, в пресс-службе Президента.

Напомним, текст закона, который вступает в силу с 1 января 2012 года, опубликован в газете «Голос Украины» (№246 от 28 декабря).

Верховная Рада Украины 22 декабря приняла этот закон.

26 декабря председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил его на подпись Президенту.

Данным законом предусмотрен объем дефицита государственных финансов в размере 37,1 млрд. грн., что составляет 2,5% ВВП.

Установлены доходы Сводного бюджета в размере 424 млрд. грн., расходы - на уровне 461,7 млрд. грн., что на 4,2 млрд. грн. и на 3,2 млрд. грн. меньше по сравнению с первым чтением соответственно.

Увеличен планируемый объем государственных заимствований в 2012 году на 7% - до 98,5 млрд. грн. Также увеличен запланированный на 2012 год дефицит госбюджета на 4%, или на 1 млрд. грн., - до 25,130 млрд. грн.

Правительство ухудшило прогноз роста ВВП по итогам 2012 года с 5% до 3,9%, прогноз номинального ВВП уменьшен на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз инфляции - на уровне 7,9%.