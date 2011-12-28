Объемы возмещения НДС в Винницкой области выросли на 25%

Объемы возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) предприятиям Винницкой области за январь-ноябрь 2011 года выросли на 25,13%, или на 43,8 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 218,1 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе массово-разъяснительной работы Государственной налоговой администрации в Винницкой области.

В том числе, в автоматическом режиме возмещено 37 млн. грн., или 17% от общей суммы. Активные остатки невозмещенного НДС сокращены на 68,7%, или на 56,5 млн. грн.

Уплата НДС предприятиями группы риска возросла в 1,4 раза, или на 78,9 млн. грн.

В отделе также отметили, что эти результаты достигнуты при значительном уменьшении фискальной нагрузки на предприятия реального сектора экономики. Яркий пример этому - сокращение вдвое количества проверок с начала года (с 740 в 2010 г. до 346 в 2011 г.).