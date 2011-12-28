Минск. В Беларуси ставка рефинансирования в конце 2012 года ожидается на уровне 20-23% годовых.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, это предусмотрено указом Президента Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО от 23 декабря №591 «Об утверждении основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2012 год».

«Прогнозируется, что ставка рефинансирования на конец 2012 года составит 20-23% годовых (при росте потребительских цен на 19-22%), требования банков к экономике возрастут на 17-23% и составят 40% к валовому внутреннему продукту», - сообщает пресс-служба белорусского президента.

Указом установлены четкие и конкретные цели денежно-кредитной политики, параметры развития банковского сектора Беларуси на 2012 год. Введены целевые ориентиры по процентной политике и кредитованию банками экономики, международным резервным активам.

Как сообщал УНИАН, председатель Нацбанка Надежда ЕРМАКОВА на пресс-конференции 7 декабря не исключила, что во второй половине января 2012 года ставка рефинансирования будет пересмотрена в сторону понижения.

Cправка УНИАН. В Беларуси с 12 декабря установлена ставка рефинансирования 45%. В 2011 году ставка рефинансирования повышалась двенадцать раз.