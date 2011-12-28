Акимова: госбюджет-2012 должен быть пересмотрен

Государственный бюджет на 2012 год должен быть пересмотрен до конца первого квартала, независимо от того, удастся или нет договориться с Россией о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня первый заместитель главы Администрации президента Ирина АКИМОВА в ходе общения с журналистами.

Она отметила, что бюджет необходимо пересмотреть для конкретизации некоторых статей расходов и увеличения средств на развитие.

«Есть изменение цены на газ или нет изменения цены на газ, пересмотр постатейного распределения все равно целесообразен. В бюджете небольшое количество расходов развития, его можно посмотреть в рамках постатейного перераспределения имеющихся средств, чтобы увеличить расходы развития», - сказала И.АКИМОВА.

Она также отметила, что необходимо пересмотреть структуру расходов на государственное управление и фонда регионального развития.

При этом И.АКИМОВА отметила, что в случае изменения цены на газ также будет необходимо проводить пересмотр бюджета.

«Изменяются цены на газ - пересмотр автоматически необходим, без вопросов. Но если, допустим, они не изменятся, пересмотр необходим в части увеличения транспорентности и увеличения степени расходов развития», - сказала она, отметив при этом, что принятый Верховной Радой бюджет Президент подписал, в частности, для обеспечения принятия региональных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон №4282-VI «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».