Транш МВФ поступит в Украину до парламентских выборов, надеется Акимова

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА надеется на успешное сотрудничество Украины и Международного валютного фонда в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 28 декабря в ходе общения с журналистами.

И.АКИМОВА подчеркнула, что основанием для продолжения сотрудничества и получения очередного транша МВФ является принятие согласованного с Фондом Госбюджета на 2012 год.

«Я очень надеюсь на то, что принятый бюджет, согласованный с МВФ будет хорошей базой для продолжения сотрудничества. …И по расходам, и по доходам, и по макропоказателям, таким как дефицит и государственный долг – все вопросы согласованы. Этот госбюджет, основанный на высокой цене на газ, он был согласован с МВФ», – сказала И.АКИМОВА.

Кроме того, она высказала надежду, что средства очередного транша МВФ поступят в Украину до парламентских выборов.

«Я надеюсь на продолжение переговоров после Нового года, которое выльется в предоставление нам очередного транша. Думаю, что это будет очень важным подспорьем и в части получения дополнительных финансовых возможностей, и как сигнал (для привлечения других средств - УНИАН)», – отметила И.АКИМОВА.

При этом она подчеркнула, что сотрудничество с МВФ остается стратегической задачей Украины.

«Тема МВФ не сойдет с повестки дня в ближайшие годы. Это нам необходимо. Поэтому работа с МВФ не останавливалась», – заявила И.АКИМОВА.