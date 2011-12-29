Оснований драматизировать ситуацию с дефицитом платежного баланса Украины нет?

Первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА считает, что сегодня нет оснований драматизировать ситуацию с дефицитом платежного баланса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила 28 декабря в ходе общения с журналистами

«Никаких тенденций по части платежного баланса, которые можно было бы назвать драматическими, которые бы вели к тому, что резко увеличивались риски, к огромной девальвации гривни на сегодняшний день отметить нельзя», – заявила И.АКИМОВА.

Она отметила, что ситуация с резервами Национального банка стабилизировалась – НБУ принял несколько решений, адекватных в этой ситуации.

При этом И.АКИМОВА подчеркнула, что ситуация с платежным балансом все же должна быть под постоянным контролем.

«Отрицательное сальдо платежного баланса должно быть постоянным сигналом о том, что нам нужно думать и о своей политике заимствований. Пока причин делать вывод, что мы не сможем занять для того, чтобы расплатиться по своим долговым обязательствам, нет», – сказала И.АКИМОВА.

Также она заявила, что правительство держит на контроле вопрос платежного баланса, и Нацбанк постепенно укрепляет свои резервы и предлагает новые инструменты заимствований.

Как сообщал УНИАН, дефицит сводного платежного баланса Украины в январе-октябре 2011 года составил 1,491 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,856 млрд. долл. за соответствующий период 2010 года.