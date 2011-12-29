Президент Киргизии утверждает, что Россия четыре года не платит за аренду военных баз

Президент Киргизии на своей первой после вступления в должность главы государства пресс-конференции назвал Россию основным стратегическим партнером, но утверждал, что Москва четыре года не платила за аренду территории под военные объекты.

Атамбаев сказал, что ему удалось достигнуть взаимопонимания и с президентом РФ Дмитрием Медведевым, в частности, в вопросе оплаты долга российской стороны, образовавшегося за последние 4 года аренды территории республики под российские военные объекты.

На территории Киргизии размещены четыре военных объекта РФ, а также авиабаза ОДКД в городе Кант.

"С 2007 года Россия ничего не платила Киргизстану за свои военные объекты. Дмитрий Анатольевич, услышав об этом, при мне попросил министра обороны разобраться с ситуацией", - заявил Атамбаев.

Атамбаев занимал ранее пост премьера Киргизии, в марте он сообщал, что долг Киргизии перед Россией достиг 500 миллионов долларов. Бишкек надеялся списать часть внешнего долга перед Россией - "где-то 200 миллионов долларов" - путем передачи 48% акций оборонного предприятия "Дастан". Это предприятие, расположенное в Иссык-Кульском районе и называвшееся прежде "Физприборы", занимается созданием морского оружия, подводно-технических средств специального назначения в интересах Минобороны РФ.

Атамбаев также напомнил, что Киргизии удалось добиться договоренностей с турецкой стороной о списании внешнего долга республики на сумму 50 миллионов долларов.

Внешний долг Киргизии, по данным Минфина, превышает 2,6 миллиарда долларов.

В апреле прошлого года в Киргизии произошел госпереворот, сместивший президента Курбана Бакиева. В октябре нынешнего года в республике президентскими выборами, признанными прозрачными и честными, завершился этап легитимации власти, передает РИА "Новости".