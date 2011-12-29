Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок
11:24, 29 декабря 2011Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0410/8,0490 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2504/09, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3855/10,3975. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2917/19 (среда — 1,3064/66).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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