Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись ростом котировок – 8,0410/8,0490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2504/09, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3855/10,3975. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2917/19 (среда — 1,3064/66).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.