Клюев прогнозирует увеличение обращений в разрешительные органы с 1 января вдвое

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ прогнозирует, что с 1 января следующего года количество обращений в разрешительные органы вырастет в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время селекторного совещания.

«В 2011 году один государственный администратор обрабатывал в среднем 287 обращений субъектов хозяйствования. По предварительным расчетам, индивидуальная нагрузка может увеличиться с 1 января до 500 и больше обращений», - отметил он.

Однако, как отметил А.КЛЮЕВ, на сегодня в Украине работает всего 900 госадминистраторов. Уровень обеспечения кадров разрешительных органов по стране составляет 75%. так, по его словам, замедленными темпами комплектуются кадры в Полтавской области (67%), Донецкой и Житомирской (70%), Черкасской (71%), Черновицкой (72%).

Всего в Украине на сегодня действует 680 разрешительных центров. «Большинство государственных администраций отчитываются о полной готовности к этой работе.

Но мониторинг, который был проведен в течение октября-ноября, свидетельствует о противоположном», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Напомним, с 1 января 2012 года вступает в действие Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности", которым в частности вводится принцип "единого окна".