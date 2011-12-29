Объем частных переводов в Украину достиг 4,4 млрд. долл.

Объем частных денежных переводов из-за рубежа в Украину в январе-сентябре 2011 года, по сравнению с соответствующим периодом 2010 года, увеличился на 21% - до 4,447 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Из общей суммы 32,1%, или 1,429 млрд. долл., составили переводы из России, 10,3%, или 460,1 млн. долл., - переводы из США, 6,9%, или 308,3 млн. долл., - из Германии, 5,7%, или 251,5 млн. долл., - из Греции, 5,6%, или 249,4 млн. долл., - из Кипра, 5,6%, или 248,9 млн. долл., - из Италии.

НБУ указывает, что данные рассчитаны на основании банковской отчетности о финансовых операциях с нерезидентами Украины и о переводах, которые осуществлены с использованием международных систем перевода средств, и не учитывают объемы

средств, поступивших в Украину неформальными каналами и с использованием

систем перевода средств, созданных резидентами Украины.