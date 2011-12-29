Торги на межбанке сегодня закрылись снижением доллара и евро

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0410/8,0490, к 12:00 цены выросли 8,0490/8,0560. К закрытию торгов ценовые уровни упали 8,0390/8,0490 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся 0,2504/09, к 12:00 цены снизились 0,2498/0.2503. К закрытию торгов цены достигли минимума 0,2493/97. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,2355 (+0,5780).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2917/19, а к 15:00 упали 1,2865/67. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3855/10,3975, к 12:00 цены ушли вверх 10,3940/10,4070. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,3410/10,3580.