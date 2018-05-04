Бюджетные инвестиции - миллиарды испарятся?..

Правительство декларирует намерение влить в экономику Украины в следующем году около 122 млрд. грн. бюджетных средств. На фоне такой значительной суммы странным выглядит весьма пессимистический прогноз роста ВВП, заложенный в бюджете-2012. Кабмин либо осознает, что государственные деньги будут разбазарены, либо ожидает, что частные инвесторы в следующем году вообще не собираются инвестировать в украинскую экономику.

Кабинет министров одним из своих приоритетов всегда называет поддержку предпринимательской инициативы и увеличение инвестиционных расходов бюджета. Такая позиция выглядит абсолютно обоснованной, поскольку без фискальных стимулов дальнейшая динамика роста ВВП будет близка к нулю. Экономика страны на 2/3 восстановилась после кризиса, и это, очевидно, является ее максимумом, ведь пик роста ВВП в 2008 году был зафиксирован на фоне заоблачных цен на сталь и колоссального объема вливаемых кредитов.

Для достижения ВВП 2008 года необходимо довести загрузку мощностей металлургии, строительства и автомобилестроения до докризисного уровня, однако при сдержанных ценах на сталь и умеренном кредитовании задача является практически неосуществимой. Кризис не просто снизил загрузку в указанных отраслях, он фактически сократил объем производственных мощностей, ведь в условиях низких цен остались на плаву только те производства, которые выпускают качественный товар при низкой себестоимости.

Таким образом, каждый шаг прироста ВВП в дальнейшем будет даваться очень тяжело, т.к. помимо перечисленного, необходимо строить новые мощности, а также модернизировать действующие. Для повышения экономической активности правительство задекларировало вливание колоссального объема бюджетных средств. Они могут войти на рынок по двум каналам: путем налоговых льгот (так называемые налоговые расходы бюджета) и прямых бюджетных инвестиций.

Сумы по двум статьям достаточно большие. В частности, по расчетам правительства, инвестиционный ресурс от предоставления налоговых преференций субъектам хозяйствования в 2012 году составит 47 млрд. грн.

Налоговые льготы Объем ресурса млрд. грн. Освобождение от НДС отдельных операций 21,9 Создание страховых резервов банковскими учреждениями, которые относятся на расходы 11,0 Снижение ставки налога на прибыль с 23% до 21% 4,3 Освобождение от уплаты ввозной пошлины согласно межправительственным соглашениям о свободной торговле 3,2 Учет в составе расходов сумм ремонтов и улучшения основных средств 2,0 Механизм ускоренной амортизации производственного оборудования 2,0 Введение нулевой ставки налогообложения рентной платы дополнительных объемов добычи углеводородов из сложных либо истощенных месторождений 1,0 «Налоговые каникулы» для малого бизнеса в виде нулевой ставки налога на прибыль 0,5 Освобождение от уплаты налога на прибыль предприятий отдельных отраслей 0,4 Освобождение от уплаты ввозной пошлины товаров, используемых для производства оборудования альтернативных источников энергии 0,3

Сумма налоговых льгот достаточно значительная. Вместе с тем, не все эти меры способны положительно повлиять на стимулирование экономической активности. К примеру, снижение ставки налога на прибыль с 23% до 21% не гарантирует, что освободившийся финансовый ресурс будет направлен в инвестиции или на пополнение оборотных средств при неблагоприятной макроэкономической или политический ситуации он будет выведен из экономики страны. Применение же потенциально эффективных фискальных стимулов как-то механизм ускоренной амортизации производственного оборудования, «налоговые каникулы» и ряд других - существенно ограничен. Как следствие, высвобождается слишком незначительный объем финансовых ресурсов.

В отношении прямых расходов бюджета на инвестиционные проекты, то правительство поставило перед собой задачу в 2012 году увеличить их объем до 5% ВВП, то есть, до 75 млрд. грн. Сумма включает расходы как государственного, так и местных бюджетов.

Таким образом, по поводу планируемого вливания в экономику около 122 млрд. грн. бюджетных средств на фоне относительно низкого прогноза роста ВВП возникает ряд вопросов. Бюджетные расходы сформируют почти 60% прироста ВВП, хотя в предыдущие годы данный показатель составлял не более 10%. Соответственно, правительство, вероятно, считает, что частные инвесторы вообще не будут инвестировать в украинскую экономику, и увеличение ВВП будет поддерживаться в большей мере за счет бюджета. Как вариант - бюджетные инвестиционные расходы то ли будут разворованы, то ли не трансформируют в реальные инвестиции. Скорее всего, оба фактора будут иметь место, что свидетельствует, что эффективность экономической политики правительства в значительной части девальвируется.

Между тем, в Администрации Президента считают, что государственный бюджет на 2012 год должен быть пересмотрен до конца первого квартала, независимо от того, удастся или нет договориться с Россией о снижении цены на газ. В частности, для конкретизации некоторых статей расходов и увеличения средств на развитие.

Бюджетные инвестиции (как налоговые, так и прямые госрасходы) в развитых странах являются одним из основных локомотивов экономического роста. Вбрасывая в экономику деньги, правительства рассчитывают не только на то, что на соответствующую суму увеличится ВВП, но и на то, что эти расходы дадут мультипликативный эффект. Ведь строительство мостов, дорог, портов повышает спрос на продукцию корпоративного сектора, стимулируя тем самым увеличение производства в стране. Иными словами, в западных странах одна денежная единица, потраченная государством на инвестиционные проекты, на выходе дает 2-3 денежных единицы прироста ВВП.

В Украине из-за неэффективного и нецелевого расхода бюджетных средств госинвестиции приводят в большей мере к инфляции, давлению на курс национальной валюты и платежный баланс страны. Из-за коррупции в сфере госзакупок, существенная часть бюджетных средств выводится из экономики в виде откатов или переплат за поставляемую продукцию фирмами-липучками. Эти колоссальные сумы оседают в карманах чиновников и формируют инфляционный спрос, который НБУ контролировать не в силе. Как результат, в Украине при достаточно жесткой монетарной политике один из наиболее высоких показателей инфляции в Европе.

Кроме того, из-за упомянутых откатов бюджетные средства в Украине тратятся на стимулирование импорта. К примеру, имея собственные мощности по производству автобусов, троллейбусов, вагонов метро, железнодорожных локомотивов и пр., власти почему-то закупают названную продукцию у белорусских, российских и китайских производителей. Все это оказывает давление на платежный баланс страны, формируя риски для девальвации гривни.

Очевидно, что никакие законодательные новации не позволят повысить эффективность расходования бюджетных средств до тех пор, пока чиновники будут открыто и безнаказанно разбазаривать госсредства на покупку "нужных вещей" по ценам, которые вдвое превышают рыночную, или на лавочки для метро по 60 тыс. грн.

В такой ситуации позитивным сигналом могло бы стать публичное наказание высших чиновников, которые открыто воруют государственные деньги, при том, что такие случаи регулярно выявляются не только журналистами, но и экспертами Счетной палаты Украины. Однако, власти не замечают подобных нарушений. Это может говорить либо о некомпетентности, либо просто о нежелании бороться с этими явлениями, ведь далеко не всем чиновникам хочется жить всего лишь на свою зарплату.

Максим Соколов (для УНИАН)