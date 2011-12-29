Предприятия торговли увеличили перечисления налогов в бюджет в 1,7 раза - ГНСУ

Предприятия оптовой и розничной торговли в январе-ноябре 2011 года перечислили в бюджет 27,6 млрд. грн., что в 1,7 раза, или на 11,5 млрд. грн., больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Предприятия добывающей промышленности за 11 месяцев т.г. направили в бюджет 28,8 млрд. грн., - в 1,6 раза, или на 10,7 млрд. грн., больше, чем за 11 месяцев 2010 года. Предприятия строительной отрасли перечислили 5 млрд. грн. (в 1,5 раза, или на 1,8 млрд. грн., больше); предприятия, занимающиеся производством электроэнергии, газа и воды - 14,2 млрд. грн. (в 1,5 раза, или на 4,6 млрд. грн., больше).

Всего в январе-ноябре 2011 года по платежам, контролируемых органами налоговой службы, в государственный бюджет поступило 176,9 млрд. грн., что почти в полтора раза больше аналогичного показателя 2010 года.