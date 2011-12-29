Отрицательное значение чистой инвестпозиции Украины выросло до 43,5 млрд. долл.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за январь-сентябрь 2011 года увеличилось на 12,3% - до 43,537 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 4,4% – до 139,247 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 18 млн. долл. – до 7,984 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 6% – до 182,811 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 5,308 млрд. долл. - до 63,293 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 20,034 млрд. долл. до 22,242 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция – это статистический отчет, который отображает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны относительно нерезидентов.