Киевсовет разрешил передать в залог «Укрэксимбанку» помещения служб РГА

Киевсовет разрешил передать в залог «Укрэксимбанку» помещения служб райгосадминистраций для обеспечения кредита, взятого столицей в 2010 году на погашение задолженности перед компанией «Киевэнерго» за энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 72 из 108 зарегистрированных в зале депутатов горсовета.

Решение принято для обеспечения выполнения постановления Кабинета министров Украины от 18 августа 2010 г. № 721 о предоставлении Киеву разрешения на получение кредита в размере 2 млрд. грн. на погашение долгов перед «Киевэнерго» и в связи с соответствующим решением Киевсовета от 25 августа 2010 года.

Как сообщил докладчик по этому вопросу, начальник Главного управления коммунальной собственности КГГА Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, в 2010 году Киевсовет дал согласие на привлечение займа «Укрэксимбанка». Для его обеспечения банку были переданы векселя, в то же время, в договоре о займе отмечалось, что в следующем году, то есть в 2011, векселя будут конвертированы в залог имущества.

По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, «Укрэксимбанк» в середине года обратился в КГГА с просьбой осуществить соответствующие мероприятия. В связи с этим Главное управление коммунальной собственности подготовило перечень объектов, которые могут быть переданы в залог. «На самом деле имущества, которое можно передать в залог, не так много. Мы перебрали все что есть и выбрали наименее значимые объекты, которые не могут быть приватизированы или сдаваться в аренду», - подчеркнул руководитель управления коммунальной собственности. По его словам, были выбраны помещения, которые занимают службы районных в г. Киеве госадминистраций – ЖЭКи, коммунальные предприятия и тому подобное.

В интервью журналистам Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что в перечне объектов, которые передаются в залог «Укрэксимбанку», нет помещений районных администраций.

Он также объяснил, что в этот перечень вошло много объектов, но в то же время не смог сказать, сколько именно. «Нам нужно выйти на 750 млн. грн., но на самом деле оценка там не прописана, и процедура следующая – нам Киевсовет дал полномочия, и мы делаем оценку по каждому объекту из перечня и смотрим, чтобы набралось на 750 млн..», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году правительство предоставило Киеву разрешение на получение кредита для погашения долгов за энергоносители. В связи с этим решением столица в августе 2010 года привлекла кредит в размере 1,5 млрд. грн. (в «Ощадбанке» - 1 млрд. грн. и в «Укрэксимбанке» - 500 млн. грн.). Кроме того, в декабре 2010 года власть столицы взяла еще один кредит в объеме 500 млн. грн.: по 250 млн. грн. в тех же банках.

Первый кредит был взят на три года под 12,75% годовых. Второй кредит – сроком на один год под 12,5% годовых.