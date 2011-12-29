Киевсовет утвердил Программу социально-экономического развития города на 2012 год

Киевский городской совет утвердил Программу социально-экономического развития города на 2012 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, за это решение проголосовали 89 депутатов.

По словам заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Руслана КРАМАРЕНКО, программа направлена на повышение эффективности управления имущественными и земельными ресурсами города, внедрение стратегического и среднесрочного планирования, оптимизацию управления бюджетными ресурсами, внедрение программно-целевого метода бюджетирования, а также на создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата и развитие государственно-частного партнерства.

В соответствии с программой, объем ассигнований из бюджета Киева на капитальные вложения составляет 858,6 млн. грн. Этот объем расходов не покрывает общей потребности в средствах на объекты капитального строительства, которая была определена структурными подразделениями городской администрации на уровне почти 9 млрд. грн. Вместе с тем, Р.КРАМАРЕНКО отметил, что город ожидает получения ряда субвенций из государственного бюджета для финансирования объектов городской инфраструктуры.

«Приоритетами программы капиталовложений на 2012 год мы определили модернизацию ЖКХ, улучшение транспортной инфраструктуры, реформирование социальной сферы и обеспечение жильем. Следовательно, главной задачей в следующем году определено финансирование объектов, которые имеют весомый социальный эффект для всего города», – объяснил Р.КРАМАРЕНКО.